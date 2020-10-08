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Kayseri'de yangında müstakil ev kül oldu

Kayseri’de meydana gelen yangında müstakil bir ev kullanılamaz hale geldi.

Kayseri'de meydana gelen yangında müstakil bir ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde bir ikamette yangın çıktı. Müstakil evde çıkan yangında alevler kısa sürede büyürken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken, yanan ev kullanılamaz hale geldi.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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