İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de yasa dışı keten kuşu avlayan 2 şahıs suçüstü yakalandı

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park ekipleri tarafından, yasa dışı keten kuşu avı yapan 2 şahsı yakalandı.


Hacılar ilçesinde yasa dışı av yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park ekipleri, yasa dışı keten kuşu avı yapan yabancı uyruklu 2 şahsı suçüstü yakaladı. Yakalanan şahıslara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten cezai işlem uygulandı.


Ayrıca şahısların av esnasında kullandığı 2 kafese ve kuş yakalamada kullanılan örme ağlara el konulurken, ele geçirilen 12 adet keten kuşu veteriner hekim kontrolünün ardından doğaya yeniden serbest bırakıldı.

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