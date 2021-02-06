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Kayseri'de yaşlı kadının 500 TL'sini gasp eden 2 kapkaççı adliyeye sevk edildi

Kayseri’de yaşlı kadının 500 TL olan yaşlılık maaşının bulunduğu çantasını gasp eden ve kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından yakalanan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de yaşlı kadının 500 TL olan yaşlılık maaşının bulunduğu çantasını gasp eden ve kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından yakalanan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde 82 yaşındaki A.T., 500 TL olan yaşlılık aylığını çektikten sonra çantasına koyarak evine gitmek için yürümeye başladı. Bu sırada M.K. ve A.T. yaşlı kadını takip ederek kimsenin olmadığı bir yerde çantasını gasp etti. Olayın ardından şüpheli şahıslar kaçarken, ihbar üzerine polis ekipleri de çalışma başlattı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla kısa süre içerisinde M.K. ve A.T.'yi yakaladı. Şahıslar gözaltına alınırken, polis ekipleri de gasp edilen 500 TL'yi A.T.'nin evine götürerek teslim etti. Polis ekiplerine teşekkür eden A.T. de, duygusal anlar yaşadı.


Ekiplerin çalışmasıyla yakalanan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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