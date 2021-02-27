Kayseri'de yaşlıların yüzünü güldüren uygulama

Hayırseverlerin de aldığı motorlu hasta yatakları yaşlıların yüzünü güldürürken, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, "Yaşlılarımızın, büyüklerimizin dualarına talibiz" dedi.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli'nin göreve gelmesiyle beraber hayata geçirilen uygulama kapsamında, hastanelerde kullanılmayan motorlu yataklar, onarılmaya başlandı. Hayırseverlerin de aldığı hasta yatakları ile beraber evlerinde yatarak tedavi gören ve ihtiyaç sahibi olan hastaların ayağına kadar götürülen yataklar, bakıma muhtaç yaşlıların yüzünü güldürdü. Bu kapsamda, Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde yaşayan yatalak hasta 74 yaşındaki Döndü Karagülle de, yatağına kavuştu. Döndü Karagülle'nin eşi Hasan Gülle, başta İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Yatakla beraber eşinin daha da rahat edeceğini söyleyen Karagülle, "Devletimizin bu hizmetinden Allah razı olsun. Böyle bir insan daha memlekete gelmemiştir. Bunlar inkar edilirse Allah'a çok ağır gelir. Bunu bilmek lazım ama bilmeyenlere de bir şey diyemeyiz. Devletimiz var olsun. Eşim 3 aydır yatıyor. Hiç kendi başına kalkıp oturamıyor. Her şey benim yardımınla oluyor. Bu hizmet bana bir kolaylık olacak. Karyolamızda var ama oraya çıkıp oturamıyor. Çekyatta yattığı için biraz zor oluyor" dedi.

"Yaşlılarımızın ve büyüklerimizin dualarına talibiz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ise "Evlerinde yatalak olan hastalarımızın en çok hastaneye yatış nedenleri, yemek yerken akciğerlerine yemek kaçırmalarıdır. Bu olayın olmaması için hastanedeki motorlu yatakları, hayırseverlerimizden de talepte bulunarak o yataklardan temin ettik ve evde sağlık hizmetleri ekibimize verdik. Şu anda Kayseri'de ihtiyacı olan herkese bu yatakları ulaştırmaya çalışıyoruz. Eksik kaldığımız noktalarda da yine hem kendi imkanlarımız ile hem de hayırseverlerimizden destek alarak yola devam ediyoruz. Bu karyola dağıtımında, yaklaşık 2 yıldır ciddi bir yol kat ettik. Binden fazla vatandaşımız bu yardımdan yararlandı. İhtiyaç olduğu taktirde de bunu karşılamak için her türlü çabayı göstereceğiz. Bu hastalarımızı ne kadar az hastaneye yatışını sağlayabilirsek, bu durum bizim için daha etkili olacaktır. Tabii ki daha önce palyatif bakım ünitesi çalıştırmış bir hekim olarak bu konuda da biraz hassasiyetimiz var. Yaşlılarımızın, büyüklerimizin dualarına talibiz. Yaşlı çınarlarımız bizim büyük değerlerimiz. Biz burada insanımızın bakıcı yüküne bir miktar katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.