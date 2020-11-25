Kayseri'de yaya geçiş önceliğine uymayan 41 araca cezai işlem uygulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla meydana gelen yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesine yönelik yapılan denetlemelerde, toplam 41 araca ve 2 yayaya cezai işlem uygulandı.

Polis ekipleri yaya kazalarının en aza indirilmesi ve toplumsal bir farkındalık oluşturulması amacıyla, araç sürücülerinin trafik işaret levhaları ve yer işaretlemeleri ile gösterilen katılım ve kavşaklarda, kontrollü veya kontrolsüz yaya geçitlerinin bulunduğu karayolu kesimlerinde araçlarının hızını düşürmesi geçiş yapmakta olan yayalara ilk geçiş hakkını vermesi ve yayaların da sinyalize kavşaklarda ışık kurallarına uygun hareket etmesi ve kamuoyunda oluşturulan denetim algısını sürdürmeye yönelik şehir içinde yaya yoğunluğu olan değişik bölgelerde, 17 Kasım 2020 gününden itibaren 3 üç gün boyunca denetim gerçekleştirdi.

3 gün boyunca yapılan denetimlerde 248 araç ve çok sayıda yaya denetlendi. Denetlemeler sonucunda ‘Yayalara İlk Geçiş Hakkını Vermemek' kuralını ihlal eden 41 araç sürücüsüne ve ‘Yayaların Işık Kurallarına Uymaması' kuralını ihlal eden 2 yayaya cezai işlem uygulandı.