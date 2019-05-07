Kayseri'de yetiştirilen balıklar Avrupa sofralarında yer alıyor

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bulunan alabalık çiftliklerinde yetiştirilen balıklar, Türkiye ve Avrupa sofralarında yer alıyor.

Pınarbaşı ilçesinde, Seyhan Nehri'nin kaynağını oluşturan Zamantı Irmağının başlangıç kısımlarındaki Şerefiye, Subatan ve Karagöz dereleri ile bu kaynaklar üzerinde kurulan alabalık çiftliklerinde üretilen balıklar, Türkiye'nin yavru alabalık ihtiyacının yaklaşık yüzde 37'sini karşılıyor. İlçedeki kuluçkahanelerden 30 farklı ile farklı gramajlarda yavru balık ve gözlenmiş balık yumurtası nakli de gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca, tesislerde foto-periyot uygulaması sayesinde de farklı zamanlarda yumurta alımı da yapılırken, 2019 yılı içerisinde Karagöz deresindeki tesislerden yaklaşık 70 milyon balık yumurtası alımı planlanmıyor.

Örenşehir Mahallesinde bulunan Şerefiye kaynağı üzerinde kurulu olan ve 2019 yılı başında üretim kapasitesini 60 milyon alabalık yavrusu ve 30 milyon gözlenmiş alabalık yumurtası şeklinde arttırarak proje revizyonuna giren alabalık çiftliğini ziyaret eden Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Tertemiz kaynak sularında üretilen alabalığımızın yüzde 70 kadarı ihracatla satılmakta, ancak sadece yüzde 30'u iç piyasada tüketime sunulmaktadır. İlimiz balıkçılık sektöründe iç piyasadaki payın artırılabilmesi, temiz kaynaklarda titizlikle üretilen bu sağlık dolu balığı halkımızın daha çok tüketmesine bağlıdır" dedi.

Şahin ayrıca, tesiste damızlık alabalık sağımına da katıldı.