Kayseri'de yılbaşı kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu

Kayseri’de yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı.
Kayseri'de yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı.
İçişleri Bakanlığının koronavirüs ile mücadele kapsamında yayımladığı genelge ile 31 Aralık 21.00'da başlayacak ve 4 Ocak Pazartesi 05.00'de sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasından önce, Kayseri'de vatandaşlar alış veriş mekanlarında yoğunluk oluşturdu.
Kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar alış veriş sırasında uzun kuyruklar oluşturdu.