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Kayseri'de yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Kayseri polisi tarafından yılbaşı öncesinde sabah saatlerinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda, 9 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Suriye ve Irak'taki DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 9 kişinin Kayseri'de olduğu belirlendi. Sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basan ekipler, 9 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Evlerde yapılan aramada da dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.


Öte yandan, gözaltına alınan 1 kişi de gülerek kameralara poz verdi.

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