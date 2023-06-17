İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayseri'de YKS maratonu başladı

Kayseri’de 17-18 Haziran’da toplam 3 oturumda yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu başladı.

Kayseri'de 17-18 Haziran'da toplam 3 oturumda yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu başladı.


2 gün sürecek Yükseköğretim Kurumu Sınavı, toplam 3 oturumda yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre 3,5 milyon adayın yarışacağı sınavın ilk oturumu Kayseri'de de öğrencilerin heyecanı ile başladı. Sınava girecek öğrenciler kontrol noktasından geçerek sınıflarına yerleştirilirken, okulların kapısının önünde de dua eden veliler de heyecanlı bekleyişe geçti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.