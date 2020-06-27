Kayseri'de YKS sınavı başladı

Kayseri'de yaklaşık 21 bin kişinin gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), korona virüs tedbirleri ile başladı.

Tüm Türkiye'de üniversite sınavı heyecanı sürerken, Kayseri'de de sınava girecek yaklaşık 21 bin öğrenci korona virüs tedbirleri ile salonlara alındı. Sınava gelen öğrencilerin yakınları okul kapılarında heyecanlı bekleyişe geçerken, öğrenciler ise okula girmeden önce dezenfekte edilip, yeni maske verilerek salonlara alındı.

Sınava girecek öğrencilerden Erdem Kan, “Bir sene boyunca çalıştık. Bu sınav bizim geleceğimiz ve inşallah emeklerimiz boşa çıkmaz. Sınava girişte alınan tedbirlerin yeterli olduğunu düşünüyorum. Dezenfektan ve maske dağıtımı var ve bence bunlar yeterli bizler için. Tabi heyecanlıyız, sonuçta o kadar hazırlandık. Bütün arkadaşlarıma sınavda başarılar diliyorum. Bütün sene çalıştık. Onların da emekleri boşa çıkmasın. Herkes umduğunu alsın bu sınavın sonunda” dedi.