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Kayseri'de yoğun tipi, Erciyes yolunu kapattı

Kayseri’de yoğun tipi nedeniyle Erciyes Kayak Merkezi yolları kapandı.

Kayseri'de yoğun tipi nedeniyle Erciyes Kayak Merkezi yolları kapandı.



Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından bildirilen ve gün içerisinde Kayseri'de beklenen kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı. Erciyes Kayak Merkezi'ne çıkış yolları yoğun tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri Erciyes Kayak Merkezi'ne giden yolu tipi nedeniyle trafiğe kapatarak, yukarı çıkmak isteyen araçları geri çevirdi.

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