Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Olukkaya mevkiinde 34 CAY 414 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 10 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekipler, yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, bölgedeki çalışmaların sürdüğü bildirildi.