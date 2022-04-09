Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Şehir Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Arzu Ö.'ye (69), M.Ö. (23) idaresindeki 38 AGC 705 plakalı otomobil çarptı. Arzu Ö. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan talihsiz kadında ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Arzu Ö., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı. Otomobil sürücüsü M.Ö.'de gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.