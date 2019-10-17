Kayseri'de YPG/PYD operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri'de Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda Suriye'de terör örgütü YPG/PYD terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen yabancı uyruklu 1'i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu Ahmet E., İbrahim V., Halid A. ve Sabiha M. 'yi eş zamanlı operasyon ile gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların Suriye'de YPG/PYD terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü belirlenirken, şahıslar emniyete götürüldü.

Öte yandan Kayseri Tem Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye'nin sınırlarının güvenliği için yapılan Barış Pınarı Harekatı operasyonu aleyhinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünü destekleyen ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini halka karşı kin ve nefrete sürükleyen içerikli paylaşımlar yapan yabancı uyruklu Damoun P. ve Mahmut C.'yi yakalayarak gözaltına aldı.