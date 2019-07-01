İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri'de zincirleme kaza

Kayseri’de dün akşam 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kayseri'de dün akşam 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı ile Bekir Yıldız Bulvarı kavşağında 38 KK 066, 38 VV 524 ve 38 JR 666 plakalı araçlar çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, kaza nedeniyle trafik aksadı.


Polis ekipleri trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, kaza yapan araçlar yapılan incelemenin ardından kaza yerinden kaldırıldı. Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.