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Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Kayseri’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kayseri'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Ankara yolu Boğazköprü Mevkii'nde meydana gelen trafik kazasında, 19 ZC 250, 19 AAZ 046 ve 38 UD 059 plakalı araçlar zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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