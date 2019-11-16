Kayseri'de zincirleme trafik kazası

Kayseri'de tır ve 4 aracın karıştığı trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre A.K.'nin sürücüsü olduğu tır, Kayseri - Yeşilhisar yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki araca çarptı. 4 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Ekipler, yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, ulaşımda bir süre aksamalar meydana geldi.

İncelemelerin ardından araçlar çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.