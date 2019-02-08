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Kayseri'deki cinayete 2 gözaltı

Kayseri’de 1 kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayına karışan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de 1 kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayına karışan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Kocasinan İlçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Nil Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan M.K. ile Musa İlhan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K. (28), yanında bulunan bıçak ile Musa İlhan'a (30) saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan İlhan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan M.K. ve H.B.'yi gözaltına aldı. M.K. ve H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından geçirildikleri sağlık kontrolü sonrasında adliyeye sevk edildi.

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