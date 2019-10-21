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Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri’de polis ekiplerinin gece saatlerinde düzenlediği DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 kişiden 3’ü adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de polis ekiplerinin gece saatlerinde düzenlediği DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan koordineli çalışmada, Suriye ve Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 kişi tespit edildi. Geçtiğimiz günlerde operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu H.A.H., M.I., A.E.M., S.E.E., H.E.Ş. ve Abdo K.'yı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.


Gözaltına alınan Suriye uyruklu M.I. , A.E.M. ve ABDO. (K) işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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