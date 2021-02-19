Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyede

Kayseri'de polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Suriye'de DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 4 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı. Operasyonda şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.