İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayseri'deki deprem Develi'de vatandaşı sokağa döktü

Kayseri’nin İncesu ilçesinde meydana gelen 4.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremde, Develi ilçesinde vatandaşlar sokağa döküldü.


Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen 4.7 ve 4.3 büyüklüğündeki deprem Develi ilçesinde de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, o anları anlattı. Yaşadıklarını anlatan Develililer, "Pencerenin önündeki çiçekler sallandı. Hemen kendimizi dışarı attık" dedi.


Öte yandan, Yeşilhisar ilçesinde de okulların boşaltıldığı öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.