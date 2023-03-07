Kayseri'deki deprem Develi'de vatandaşı sokağa döktü

Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremde, Develi ilçesinde vatandaşlar sokağa döküldü.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen 4.7 ve 4.3 büyüklüğündeki deprem Develi ilçesinde de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, o anları anlattı. Yaşadıklarını anlatan Develililer, "Pencerenin önündeki çiçekler sallandı. Hemen kendimizi dışarı attık" dedi.

Öte yandan, Yeşilhisar ilçesinde de okulların boşaltıldığı öğrenildi.