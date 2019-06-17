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Kayseri'deki dolu yağışı ekili anlarla zarar verdi

Kayseri’nin Özvatan ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan dolu yağışı ekili alanlara zarar verdi.

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan dolu yağışı ekili alanlara zarar verdi.


Kayseri'nin Özvatan ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan dolu, ilçedeki ekili alanlara zarar verdi. Yaklaşık 20 dakika süren yağış sonrasında vatandaşlar kapalı alanlara saklanırken, ilçe sakinlerinden Alaettin Atay, "İlçemizdeki parkta bir sürü insan vardı. dolu yağışı sonrasında insanlar kaçıştı. Piknik alanında bulunan bir çok kişi kamelyaların altına saklandı. Bu yaşıma geldim ben böyle felaket görmedim. Allah beterinden saklasın" diyerek ilçede yaşananları anlattı.


Ekili alanların hasar görmesi nedeniyle ilçede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

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