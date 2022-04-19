Kayseri'deki feci olayda hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde fırtınadan dolayı aracına zarar gelmemesi için aracını site dışına çıkaran ve üzerine çatı düşmesi sonucu hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavuz Mahallesi İmar Sokak'ta fırtınadan dolayı otomobilini bina dışına çıkaran Yavuz Pöge, apartmana girerken rüzgardan dolayı uçan çatı üzerine düştü. Yavuz Pöge ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uçan çatının parçaları apartman bahçesindeki bir aracı da kullanılamaz hale getirirken, ağır yaralanan talihsiz adam sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pöge burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yavuz Pöge'nin cenazesi, Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi. Cenaze namazına Yavuz Pöge'nin ailesi ve yakınları katıldı.