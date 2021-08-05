Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 4 mahrem sorumlu gözaltına alındı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ operasyonunda, polis eşlerinden sorumlu 4 kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, terör örgütünün mahrem yapılanması içerisinde polis eşlerinden sorumlu mahrem imamlar oldukları tespit edilen ve kentte yaşadığı öğrenilen 4 kadını yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, aralarında öğretmen ve çeşitli meslek gruplarından olan 4 kişiyi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.