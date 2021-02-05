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Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 7 kişi daha adliyeye sevk edildi

Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi daha adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında, muvazzaf 18 askerin terör örgütünün mahrem imamları tarafından ankesörlü ve sabit hatlardan arandığı belirlendi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri merkezli Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda değişik rütbelerdeki 18 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişi de geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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