Kayseri'deki kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 10 ADD 664 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kızıklı Mevkii'nde şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi ve ambulans helikopter sevk edildi. Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahalesini yaptı. Kazada otomobilde bulunan Y.D. (59), T.D. (56), Y.E. (27), E.E. (30) ve B.K.E. (30) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken; Y.D. ve T.D.'nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.