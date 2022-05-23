Kayseri'deki şoför cinayetinde baba ve oğlu tutuklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı taksi şoförünü silahla başından vurarak öldüren şahıs ile babası, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, taksi sahibi A.T.'nin oğlu E.T. (18), şoförleri olan Musa K. ile telefonda alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. İddiaya göre telefon görüşmesinin ardından E.T., Musa K.'nin kullandığı 38 T 0291 plakalı taksiyi ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak üzerinde durdurdu. Burada E.T., yanında bulundurduğu tabanca ile Musa K.'nin başına tek el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan Musa K. ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli E.T.'yi saklandığı evde suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı E.T. ve taksi sahibi baba A.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.