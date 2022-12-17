Kayseri'deki terör saldırısının acısı 6. yılında taptaze

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu terör saldırısının 6. yılında şehitler anıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "İstedikleri kadar bomba patlatsınlar, istedikleri kadar kaos oluşturmaya çalışsınlar, vallahi bu millet diz çökmez, çöktürülemez” dedi.

Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugayı'nın askerlerini taşıyan otobüse yönelik terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda 15 asker şehit, 54 askerde gazi olmuştu. Patlamanın 6. yılında saldırının gerçekleştirildiği Şehit Komandolar Durağı'nda anma töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, “Tam 6 yıl önce bugün 17 Aralık 2016'da komando tugayımızda ülkemizin farklı illerinden gelerek vatani vazifelerini yapmakta olan kahraman Mehmetçiğimizin çarşı iznine çıkmak için binmiş olduğu halk otobüsüne haince ve alçakça düzenlenen canlı bomba saldırısında 15 kahramanımız şehit, 54 kahramanımızda yaralanmıştı. Kayseri'mizde meydana gelen bu hain olayın ardından tam 6 yıl geçti ve biz bugün burada yüreklerimizi yakan bu elim olayı kınamak, vatan ve bayrak için can veren kahramanlarımızı anmak için toplandık. Bu hain saldırı da kaybettiğimiz şehitlerimizin acısı yüreklerimizde halen tazeliğini korumaktadır” ifadelerini kullandı.

“İstedikleri kadar bomba patlatsınlar, istedikleri kadar kaos oluşturmaya çalışsınlar, vallahi bu millet diz çökmez, çöktürülemez”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, “Bundan tam 6 yıl önce 17 Aralık 2016'da tam durduğumuz bu noktada yüreğimiz yandı. 15 yavrumuzu olay anında 1 askerimizi de tedavi sürecinde şehit verdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bütün terör kuramcıları, bütün terör ideologları terörün korkutma, sindirme ve ve kaos oluşturmak için yapıldığını belirtirler ve bundan bir amaç edinirler. İsterler ki millete korku salınsın, kaos oluşsun ve devlet diz çöksün. Unuttukları şu var. Bu millet bin yıldır askeriyle ve siviliyle varoluş mücadelesi veriyor. Teröre verdiği şehitler ile bir ölüyor, bin diriliyor. Taviz, korku ve sinme yerine bizim milletimizde başka bir etki yapıyor. bizim milletimizde birlik ve beraberliğimizi artırıyor ve bizi birbirimize kenetliyor. Şuradan geçen her Kayserili bir genç şehitlerimize bir Fatiha okurken direnci tekrar artıyor. Tekrardan teröre olan kini büyüyor, milletine olan sevdası artıyor. Biz Müslümanız. Biz biliyor ve inanıyoruz ki, şehitlerimiz ölü değiller. Onlar şuan buradalar ve bizimle beraberler. Onların kardeşleri ve arkadaşları Türkiye'nin her yerinde teröre kan kusturuyorlar. Sadece Türkiye'de değil, Suriye'de, Irak'ta bu millete ihanet edenlere, bu milleti bölmek isteyenlere karşı mücadelelerini devam ettiriyorlar. Biz şehitleri yeni vermiyoruz. Bu topraklarda var olmak için binlerce yıldır şehitler veriyoruz. Biz sadece şehitlerimize mahcup olmaktan korkarız. Bizim tek korkumuz, şehitlerimizin ailelerine mahcup olmaktır. O yüzden istedikleri kadar bomba patlatsınlar, istedikleri kadar kaos oluşturmaya çalışsınlar, vallahi bu millet diz çökmez, çöktürülemez. Yüzlerce yıl geçse de biz bu durağa geliriz, azmimizi ve kararlılığımızı devam ettiririz” şeklinde konuştu.

Vali Çiçek, bugün akşam patlamanın meydana geldiği durağın ilerisinde bulunan Erciyes Kültür Merkezi'nde verilecek olan konserle ilgili sorulan soruya, “Kamu olarak bugün bizim hüzün ve anma günümüz. Kamunun bir konseri, belediyelerin içerisinde olduğu veya valiliğin içerisinde olduğu bir konser değil. İzne tabi bir durum değil. Ben şuna inanıyorum. Bütün milletimiz bugün aynı hüzün içerisinde bugünü anıyor. Daha uzun yıllarda bugünü anacak” diye cevap verdi.

“Her zaman iri ve diri olacağız”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Öncelikle şehitlerimize rahmet diliyorum. Değerli ailelerimizin sabrının artmasını temenni ediyorum. Onlara minnet duyuyorum. Gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Buradaki olayın ardından şehir olarak hüzne büründük. Buradan birliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledik. Ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında vatanımızın birliğini sağlayacak davranışları sergiledik. Söylenecek söz yok. konuşmaya takatimiz olmuyor. 15 tane sivil kıyafetli olarak birliğinden gelen masumların canına terör örgütü PKK kıydı, bizi yasa boğdu. Biz her zaman iri olacağız, diri olacağız. Birliğimizi ve beraberliğimizi koruma yönünde hep beraber birlikte hareket edeceğiz” dedi.

Protokol daha sonra şehitlerin isimlerinin yazdığı durağa karanfil bıraktı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen gazilerde durakta saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu. Törene, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.