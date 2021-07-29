Kayseri'deki yangında alevler geceyi aydınlattı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda sabah saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürerken, alevler ise bölgeyi kızıla boyadı.

Ulupınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde yerleşim yerinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, Orman Bölge, Milli Parklar, belediye ekipleri, Nevşehir ve Niğde'den gelen ekipler ve vatandaşlar yangın söndürme çalışmalarına başladı. Yangının boyutu hava kararınca daha da belirginleşirken, alevler ise gökyüzünü aydınlattı.

Yangın bölgesine Vali Şehmus Günaydın'ın yanı sıra İlçe Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın gelerek bilgi aldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.