Kayseri'den 4 teknik adam yer alıyor

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen UEFA B Antrenör Kursu Erzurum'da devam ediyor.

12 gün boyunca Erzurum'da devam edecek olan kursta Kayseri'den 4 genç teknik adam yer aldı. Trend Gayrimenkul Antrenörü Emin Gök, Talasgücü Belediyespor Antrenörü Altan Güneş, Kocasinan Ülküspor Antrenör Sercan Erdoğan ve Kafkasspor Antrenörü Şafak Afan UEFA B Kursunda Kayseri'den katılan isimler. Futbolculuk kariyerlerini başarı ile tamamladıktan sonra antrenörlük kariyerlerini de başarılı bir şekilde başlayan 4 antrenör UEFA B antrenörlüğünü almak için 12 gün boyunca Erzurum'da yoğun bir eğitime tabi tutulacak.

30 kursiyer arasında yer alan Kayserili antrenörlerin yanı sıra Volkan Demirel, Egemen Korkmaz, Ahmet Dursun ve Serkan Balcı gibi isimlerde UEFA B Kursunda yer alıyorlar.