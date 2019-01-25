Kayseri'den imza kampanyasına tam destek

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, "Dilekçelerimiz Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere her iki kuruma da Konfederasyonumuz tarafından iletilecektir. İşçi arkadaşlarımızın bu imza kampanyasına katılması konusunda iş yerlerimizde bilgilendirme yaparak yaklaşık 16 bin imza toplayarak genel merkezimize teslim ettik" dedi.

Sendika Başkanı Çelik, "Hak -iş Konfederasyonu/Hizmet iş Sendikamızın öncülüğünde tüm Türkiye genelinde enflasyon farkının kadroya geçen işçilerimize de yansıtılması için imza kampanyası başlatılmıştı. Kayseri Şube Başkanlığı olarak yetkili olduğumuz işyerlerinde çalışan üyelerimize konunun hassasiyetini anlatarak düzenlenen imza kampanyasına katılımlarını sağladık. Yaklaşık Kayseri'de 16 bin çalışandan aldığımız dilekçeleri de genel merkezimize getirerek teslim ettik” diye konuştu.

İşçinin enflasyon karşısında korunması gerektiğini belirten Çelik, “Hükümetimizin çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceği kararlılığına dayanarak, biz işçilerin enflasyon karşısında korunmasını talep ediyoruz. Bu nedenle, artan enflasyon karşısında eriyen ücretlerde ve sosyal haklarımızda en az enflasyon oranında artış yapılmasını talep ediyoruz. İnşallah bu çalışma ve taleplerimiz karşılık görecek ve üyelerimiz hayatlarını daha rahat geçireceklerdir" ifadelerini kullandı.