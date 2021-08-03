İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayseri'den Manavgat'a psiko-sosyal destek

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınlarında etkilenen vatandaşlar için sosyal çalışmacı ve psikologdan oluşan ekibini Manavgat’a gönderdi.

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınlarında etkilenen vatandaşlar için sosyal çalışmacı ve psikologdan oluşan ekibini Manavgat'a gönderdi.


Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için 2 Sosyal çalışmacı ve 1 psikologdan oluşan psiko-sosyal destek ekibini Manavgat'a uğurladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.