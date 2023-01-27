Kayseri'den Suriye'ye yardımlar sürüyor: 7 yılda 737 tır yardım malzemesi gönderildi

Bu tırlarla beraber yardım kampanyası çerçevesinde şimdiye kadar ihtiyaç malzemesi taşıyan 737 tır, Suriye'ye gönderilmiş oldu.

'Şimdi Yaraları Sarma Zamanı', 'Halep'te İnsanlık Ölmesin', 'Yükümüz Kardeşlik', 'Yolun İyilik Olsun' sloganları ile Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi tarafından Suriye'ye düzenlenen yardım kampanyası sürüyor. Mart 2016'da başlayan ve hayırseverlerin katkılarıyla toplanan 729 tır yardım malzemesi, Suriye'deki kamplarda zor durumda yaşayan mağdur ve muhtaç insanların yaralarını sarmak, ihtiyaçlarını gidermek için bölgeye gönderilmişti. Melikgazi İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen yardım kampanyayı çerçevesinde bugünde gıda malzemesi taşıyan 8 tır, dualarla uğurlandı. Melikgazi İlçe Müftüsü Emrah Kandemir, “Toplam 737 tır yardım malzemeleri Suriye'de ki değişik kamplar da zor durumda yaşayan mağdur ve muhtaç kardeşlerimizin yaralarını sarmak, ihtiyaçlarını gidermek için bölgeye gönderilmiştir. Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi olarak yaklaşık 1 ay önce Suriye'de terörden arındırılmış bölgelerde yaşayan dindaş ve soydaşlarımızın acil temel gıda ve çeşitli barınma malzemelerine ihtiyaç duydukları belirtilmişti. Bizler de Kayseri ve Melikgazi Şubesi olarak İdlip'teki mazlum kardeşlerimizin gözyaşlarını dindirmede, beklenen yine sensin sloganıyla bu çağrıya kayıtsız kalmadık. Görevlilerimiz ile birlikte başlatmış olduğumuz kampanya neticesinde, 15 gün içinde hazır hale getirilen yardım malzemeleri an itibari ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkartıyoruz. Ayrıca bir grup görevlimiz ile birlikte terörden arındırılmış bölgelerdeki kardeşlerimize ulaştırılmak üzere hayır sahibi vatandaşlarımız tarafından Türkiye Diyanet Vakfı Melikgazi Şubesine tevdi edilen yardımları yerin de teslim etmek üzere yola çıkıyoruz. Hayırseverler tarafından emanet edilen yardımları yerine ulaştırmada büyük gayret sarf eden müftülüklerimize şubelerimize ve hayırsever vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Konuşmanın ardından dua edildi ve tırlar uğurlandı.