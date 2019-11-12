Kayserigaz, 4 bin 800 fidanla ‘Geleceğe Nefes' oldu

Kayserigaz, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Geleceğe Nefes' kampanyasına, 4 bin 800 fidanla destek verdi. Şirketin 75 çalışanı Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde Kayserigaz Hatıra Ormanı'nın yanında ayrılan alana fidanları kendi elleriyle dikti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'nin 81 ilinde 11 milyon fidan dikmek üzere başlattığı ‘Geleceğe Nefes' kampanyasına, SOCAR Türkiye'nin iştiraki Kayserigaz'dan destek geldi. ‘Yeşil ile barışık, mavi ile dost, temiz bir Kayseri için' sloganıyla çevre dostu sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Kayserigaz, 4 bin 800 fidan dikerek ‘Geleceğe Nefes' oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Milli Ağaçlandırma Günü' olarak kutlanacağını duyurduğu 11 Kasım'da, 3 saatte 11 milyon fidan dikme kampanyasına Türkiye'nin dört bir yanından destek yağdı. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye aday fidan dikme seferberliğine çok sayıda kişi ve kurum katılırken 11 milyon hedefi aşıldı.

KAYSERİGAZ HATIRA ORMANI'NA KOMŞU

2003 yılından bu yana Kayseri'de doğalgaz dağıtım hizmetini üstlenen Kayserigaz da Orman Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde düzenlediği kampanyaya dahil olarak 11 Kasım, saat 11.11'de 4 bin 800 fidanı toprakla buluşturdu. Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 bin ağaçlık Kayserigaz Hatıra Ormanı'na komşu bir alanda yapılan fidan dikme etkinliğine 75 şirket çalışanının yanı sıra çok sayıda organize sanayi bölgesi çalışanı katıldı.

Doğa dostu bir şirket olarak sürdürülebilir projeler içinde yer alan Kayserigaz, 2011 yılında da çalışanlar tarafından oluşturulan Kayserigaz Hatıra Ormanı'na bölgeye kazandırmıştı. Yeni dikilen fidanlarla Hatıra Ormanı'ndaki fidan sayısı 15 bine yaklaşmış oldu.