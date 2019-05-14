Kayserigaz Anneleri Unutmadı

Toplum odaklı çalışmalarıyla abonelerinin takdirini kazanan ve adından sıkça söz ettiren Kayserigaz, tüm dünyada kutlanan Anneler Günü'nde hediye ettiği çiçekler ile anneleri mutlu etti.

Bünyesinde çalışan annelere orkide çiçeği sunan Kayserigaz, çalışanlarının yanı sıra abonelerini de unutmadı. Acil 187 Hattı'na gelen ihbarları değerlendirmek üzere ev ve işyerlerine giden ekipler kadın abonelerin Anneler Günü'nü çiçek takdim ederek kutladı. Kayserigaz'ın gerçekleştirdiği bu düşünceli davranış karşısında çok mutlu olan anneler, kendileri için önemli günlerden biri olan Anneler Günü'nde hatırlanmalarına karşı memnuniyet duyduklarını belirterek teşekkür ettiler.

Kayserigaz İnsan Kaynakları ve Strateji Müdürü Hatice Berk, ‘‘Bizleri sevgiyle büyüten ve bugünlere gelmemizi sağlayan hayattaki en değerli varlığımız annelerimizin haklarının ödenmesi asla mümkün değildir. Kayserigaz bünyesinde büyük bir özveri ile çalışarak başarılı işlere imza atan annelerin, ayrıca şefkatin, merhametin ve fedakarlığın sembolü olan bütün annelerimizin Anneler Günü'nü canı gönülden kutlarım'' dedi. Tüm annelere ve anne adaylarına sağlıklı, huzurlu nice günler geçirmeleri temennisinde bulundu.