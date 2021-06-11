Kayserigaz, atık yönetimi ile sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyor

Tüm faaliyetlerinde çevrenin korunmasına öncelik veren Kayserigaz, teknolojik altyapısıyla şehrin yaşam kalitesini artırmak ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir çevre bırakmak için çalışıyor.

Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı olan Kayserigaz, sürdürülebilir bir gelecek için atık ve enerji yönetiminin çevreyi korumadaki önemine dikkat çekti. Kayserigaz'dan yapılan açıklamada, SOCAR Türkiye'nin sürdürülebilirlik hedeflerinde enerjinin verimli kullanımının ve karbon ayak izinin azaltılmasının önemli bir yeri olduğu vurgulanırken, bu kapsamda Kayserigaz'da etkin çalışmalar yapıldığı belirtildi. Doğal gazın doğru şekilde kullanıldığında en çevreci, güvenilir ve ekonomik yakıt olduğu hatırlatılırken doğal gazın iletimi faaliyetlerinin oluşturduğu tüm etkilerin, çevresel boyutta yaşam döngüsü prensibiyle analiz edildiği ifade edildi. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesini yenileme sürecini bu yıl da başarıyla tamamlayan Kayserigaz, bu kapsamda yürüttükleri çevre yönetim programına yönelik çalışmaları paylaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen mevzuatlara uygun olarak, Kayserigaz'ın operasyonlarında açığa çıkan doğal gaz filtreleri, elektronik atıklar, metal atıklar, ambalaj atıkları, atık piller, aküler ve atık yağlar, lisanslı atık firmaları aracılığıyla geri dönüşüme kazandırılıyor. Kayserigaz ve lokasyonlarında oluşan atıklar ise atık yönetimine uygun olarak kağıt, plastik ve cam kaynağında ayrıştırılarak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teslim ediliyor. 2020 yılında bir tonu aşkın atık, tehlikeli ve tehlikesiz olarak ayrıştırılırken, yaklaşık 300 kg tehlikeli atık da 20 kg elektronik atık ve 650 kg kağıt atık geri dönüşüme kazandırıldı.

Kayserigaz Genel Müdürlük yemekhanesinde açığa çıkan ve toprağa karışması halinde çevre kirliliğine yol açabilecek bitkisel atık yağlar ise her yıl yapılan Bitkisel Atık Yağ Sözleşmesi kapsamında, lisanslı firmalar aracılığıyla toplanıyor. Kayserigaz ayrıca atık pillerde bulunan zararlı metallerin yeraltı sularına ve toprağa zarar vermesini önlemek amacıyla, çalışanlarının evlerindeki ve tüm Kayserigaz lokasyonlarındaki atık pilleri geri dönüşüme kazandırmalarına destek oluyor.

Tüm faaliyetlerinde çevrenin korunmasına öncelik veren Kayserigaz, teknolojik altyapısıyla şehrin yaşam kalitesini artırmak ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir çevre bırakmak için çalışıyor. Bu kapsamda enerji verimliliği sağlamak ve emisyonu azaltmak için çözümler geliştiren Kayserigaz, Oymaağaç ve Kızık istasyonlarında Vortex sistemini kullanıyor. Gaz akışındaki kinetik enerjiyi ısı enerjisine çeviren ve doğal gazın belirli bir sıcaklıkta tutulmasını sağlayan bu teknoloji sayesinde enerji tasarrufu sağlanıyor.

Doğal gaz kullanımının artmasıyla birlikte şehrin hava kalitesinin hızla iyileştiğine dikkat çeken Kayserigaz, şehre yeşil alanlar kazandırılması ve yeni neslin çevre konusunda daha bilinçli olması amacıyla sosyal sorumluluk çalışmaları da yürütüyor. Bugüne kadar düzenlenen çevre konulu çevrim içi ve yüz yüze eğitimlerle, çeşitli yaş gruplarından 10 binden fazla öğrenci uzmanlarla bir araya getirilerek, doğa sevgisi, çevreyi korumanın önemi, kaynakların verimli kullanımı, atıkların değerlendirilmesi gibi konularda bilgilendirmeler gerçekleştirildi. Kayserigaz Hatıra Ormanı projesi ile 10 binden fazla fidanı doğayla buluşturan Kayserigaz, gönüllü çalışanlarının da desteğiyle her yıl fidan dikim kampanyası düzenliyor.