Kayserigaz Bayram Mesaisine Başlıyor

Kayseri'ye kesintisiz ve güvenli doğalgaz arzı sağlama çalışmalarına hız veren Kayserigaz, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde mesai yaparak vatandaşların sorunsuz ve kesintisiz doğal gaz kullanımına devam etmesini amaçlıyor.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Kayserigaz, abonelere sağlanan doğalgazın bayramda herhangi bir aksaklığa uğramaması adına gerekli önlemleri almayı sürdürüyor. Doğalgaz abonelik işlemlerini tamamlayan ve doğalgaz arzı sağlanmasını bekleyen abonelerin yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi mağdur olmamaları için Kayserigaz İç Tesisat Birimi bayrama kadar iftardan sonra mesai yaparak çalışmalarına devam edecek. Bayramdan önceki hafta sonu, iç tesisat kontrol ve gaz açma işlemlerini sürdürecek olan İç Tesisat Ekibi, Arife Günü ve bayramın 1. günü de çalışacak.

Müşteri memnuniyetinin kendileri için oldukça önemli olduğunu vurgulayan İç Tesisat Birim Yöneticisi Mehmet Onur Aydın “Abonelerimize sorunsuz ve güvenli gaz arzı sağlamak için hafta içi çalışma saatlerimizi uzatma kararı alarak Ramazan ayı boyunca iftardan sonra da çalışacağız. Ayrıca bayramda olası olumsuzlukların önüne geçebilmek adına, bayramdan önceki hafta sonu ile arife günü de çalışacağız, Abonelerimizin aileleriyle huzurlu ve güven içinde bir bayram geçirmeleri için profesyonel ekibimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” diyerek tüm abonelerin bayramlarını kutladı.