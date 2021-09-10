Kayserigaz, 'Daha Yeşil Bir Kayseri' için abonelerine fidan hediye etti

Kampanya kapsamında Kayserigaz abonelerine karaçam fidanları hediye edildi.

Kayserigaz, çevresel duyarlılığı artırmak ve sürdürülebilir bir dünya için toplumsal farkındalığa katkı sağlamak hedefiyle yaptığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda çıkan ve yaklaşık 90 hektar alanı etkileyen orman yangınının ardından harekete geçen Kayserigaz, “Daha yeşil bir Kayseri için fidanlarımızı birlikte yeşertelim” diyerek fidan kampanyası düzenledi. Yanan alanların tekrar ağaçlandırılması ve şehirdeki ormanlık alanların artması hedefiyle Yahyalı ile yakın ilçeleri olan Develi ve Yeşilhisar'da ve Kayseri genel merkez ofisinde abonelerine karaçam fidanı hediye etti.

Abonelik işlemleri için Kayserigaz Genel Müdürlük binasını, Develi ofisini, Yahyalı ve Yeşilhisar bayilerini ziyaret eden abonelere birer adet fidan hediye edilmesinin yanı sıra, acil 187 ekipleri, doğal gaz açma ekipleri ve iç tesisat ekipleri de gittikleri hanelerde fidan dağıttı. 7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen kampanya kapsamında bine yakın fidan hediye edildi. Fidanları teslim alan aboneler, doğal varlıklarıyla zengin Kayseri'yi korumak üzere böyle anlamlı bir kampanyaya katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdiler.