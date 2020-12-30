Kayserigaz, doğal gaz hatlarında kaçak kontrol çalışmalarını tamamladı

Kayserigaz'ın hizmet verdiği 10 ilçede toplam 5 bin 304 kilometre doğal gaz hattı kontrol edilirken, herhangi bir gaz kaçağına rastlanmadı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba, “Doğal gazın doğru bir şekilde kullanıldığında en güvenilir yakıt olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. 550 bini aşkın abonemizin ve ailelerinin güven ve huzur içinde doğal gaz kullanmaya devam etmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bir yandan abonelerimizi evlerde ve iş yerlerinde güvenlik riski oluşturan uygulamalara karşı bilgilendirirken, diğer yandan doğal gaz hatlarının güvenliği için gaz kaçağı arama faaliyetleri yürütüyoruz. Bu yıl pandemi nedeniyle aldığımız tedbirler eşliğinde kaçak kontrollerini gerçekleştiren ekiplerimizin özverili ve titiz çalışmaları sonrasında şebekemizde herhangi bir gaz kaçağının olmadığını bildirmekten memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.

Dinçer Akbaba, Kayserigaz'ın bilgisi olmadan yapılan kazı çalışmalarının oluşturduğu riske dikkat çekerek şunları söyledi:

“Doğal gaz hatlarında herhangi bir hat hasarı ve gaz kaçağı oluşmaması için kazı yapacak kişi ya da kurumların kazı izni alması ve bizi önceden bilgilendirmesi hayati bir önem taşıyor. İzinsiz kazılar gerek bu kazıyı yapan kişiler, gerekse bölgedeki kişi ve kuruluşlar için güvenlik riski yaratıyor. Kazı yapmadan önce bize başvurduklarında, çalışmanın yapılacağı güzergah üzerinde doğal gaz şebekesini gösteren paftaları temin ediyoruz. Çalışma sırasında uymaları gereken emniyet kurallarına dair bilgi veriyoruz. Ayrıca doğal gaz hattı üzerinde yüksek tonajlı iş makinesi çalıştırılmaması konusunda gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. Bu yıl gaz kaçağı sorunu yaşanmamasında, kazı yapan kişi ve kurumların gösterdiği hassasiyetin de önemli bir payı oldu.”

Kayserigaz İşletme Bakım Birimi tarafından 2020 yılı programı kapsamında yürütülen doğal gaz kaçak arama faaliyetleri, ileri teknoloji ile donatılmış araçlarla yapıldı. Olası kaçakların tespiti için kullanılan özel donanımlı optik metan dedektörü (OMD) cihaz, saatte maksimum 30 kilometre hızla hareket ederek Kayserigaz'ın hizmet verdiği bölgelerde detaylı ve hassas bir ölçüm yaptı. 594 kilometre çelik hat, 3 bin 541 kilometre polietilen ana hat ve bin 169 kilometre servis hattı olmak üzere toplam 5 bin 304 kilometrelik doğal gaz hattı tarandı.