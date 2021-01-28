Kayserigaz, doğal gaz tüketim verilerini açıkladı

Konutlardaki doğal gaz tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 8 artarken, Kayseri'de doğal gazın en çok tüketildiği ilçe Melikgazi oldu.

Kayserigaz, Kovid-19 pandemisinin etkisi altında geçen 2020 yılında yaptığı toplam doğal gaz arzı, hane başı tüketim ve yatırımlara ilişkin verileri paylaştı. Aldığı tedbirlerle pandemi döneminde kesintisiz hizmet vermeyi sürdüren Kayserigaz, 2020 yılında abone sayısını 573.862 bağımsız birim sayısına (BBS) çıkarırken bu abonelerine 700.762.000 standart metreküp gaz ulaştırdı. Konut abonelerinin doğal gaz tüketimi, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 8 artış göstererek, 370.710.000 metreküp olarak gerçekleşti.

EN ÇOK DOĞAL GAZ TÜKETEN İLÇE MELİKGAZİ

Resmi kurumların tüketiminde de hafif bir yükseliş olurken 2020 yılının toplamında 36.234.000 standart metreküpe ulaştı. Yıl boyu en fazla doğal gaz tüketimi şubat ayında gerçekleşti. Doğal gazın en çok tüketildiği ilçe ise 246.458.000 standart metreküp ile Melikgazi oldu.

Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba, 2020 yılı verilerini değerlendirdiği açıklamasında şunları söyledi: “SOCAR Türkiye'nin tecrübesi ve kaliteli hizmet anlayışıyla, Kayseri'nin dört bir yanına temiz ve kaliteli doğal gaz hizmetini ulaştırmak için çalışıyoruz. Pandemi döneminde en üst seviyede önlemler alarak, kesintisiz hizmet vermeyi sürdürdük. 2020 yılında evde kalma çağrılarının ve sokağa çıkma yasaklarının da etkisiyle, hanelerdeki ve resmi kurumlardaki doğal gaz tüketimi bir önceki yıla göre artış gösterdi. Pandemiye rağmen hız kesmeyen bölgesel yatırımlarımız ve şebeke çalışmalarımız sonucunda, iki mahallemizi daha güvenli ve ekonomik yakıt doğal gazla buluşturduk. Güzel şehrimizin daha fazla bölgesine hizmet götürme sözümüzü bu yıl da tutmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

ŞEBEKE UZUNLUĞU 5.373 KİLOMETREYE ULAŞTI

Kayserigaz'ın 2020 yılında yaptığı toplam yatırım yaklaşık 39 milyon TL olarak gerçekleşti. Böylece Kayserigaz'ın kente yaptığı toplam yatırım bedeli 465 milyon TL'yi aşmış oldu. 2020 yılı içinde yaklaşık 190 kilometre yeni hat döşenerek, 2020 yılı sonu itibarıyla toplam şebeke uzunluğu 5.373 kilometreye ulaştı. Kocasinan ilçesine bağlı Ebiç Mahallesi'ne 2,5 milyon TL'lik yatırımla 25 kilometre hat döşenirken; 525 hanenin bulunduğu 48 cadde doğal gaz ile buluştu. Talas ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'ne ise 3,1 milyon TL'lik yatırımla 49,4 kilometre hat döşendi. 652 binanın bulunduğu 49 caddeye doğal gaz hizmeti ulaştı. 2020 yılında, 20.659 proje kontrolü ile 26.274 iç tesisat kontrolü sağlandı. Farklı kanallardan müşteri iletişimini sağlayan Kayserigaz müşteri hizmetleri çalışanlarımız, 2020 yılı içinde, toplamda 304.876 adet işlem gerçekleştirdi. 2020 yılı içinde tahakkuk ekiplerimiz tarafından aylık ortalama 350 bin sayaç okundu. Ayrıca Kayserigaz'ın hizmet verdiği 10 ilçede toplam 5.304 kilometrelik hatta doğal gaz hattında kaçak arama çalışmaları tamamlandı.