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Kayserigaz E-Devlet'te

Kayserigaz, müşterilerine daha iyi hizmet sunmak amacıyla artık doğalgaz abonelik işlemlerinin e-Devlet Kapısı üzerinden de yapılabileceğini açıkladı.

e-Devlet sistemine entegre olarak gerçekleştirilen bu proje sayesinde, Kayserililer turkiye.gov.tr adresi üzerinden abonelik işlemlerini yapabilecek, abonelik bilgilerine ve geçmişe yönelik ödeme, borç bilgilerine erişim sağlayabilecekler.


Kayserigaz'ın müşterilerine daha kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sunmak amacıyla ortaya çıkardığı e-Devlet Kapısı uygulamasında yer alma fikri geliştirilerek, arzu eden müşterilerin abonelik merkezlerine uğramadan internet olan her yerden e-Devlet şifreleri ile abonelik yaptırabilmelerine, var olan aboneliklerini sonlandırabilmelerine imkan sağlandı. Kayserigaz Müşteri Hizmetleri Yöneticisi Demet Koç, doğalgaz abonelerinin e-Devlet uygulamasında abonelik işlemlerini yapabilmelerinin yanı sıra, borç sorgulamalarını da gerçekleştirebileceklerini, yaptıkları doğalgaz abonelik sözleşmelerini müşteri merkezlerine gelmeden iptal ettirebileceklerini de belirtti.


Kayserigaz Müşteri Hizmetleri Yöneticisi Demet Koç, müşteri memnuniyetinin Kayserigaz'ın en duyarlı olduğu konulardan biri olduğunu belirterek, bu proje ile abonelerin işlerini kolaylaştırıp onların taleplerine hızlı cevap verebiliyor olmaktan mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.

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