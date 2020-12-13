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Kayserigaz GSK, deplasmanda kaybetti

Türkiye Erkekler Basketbol 2.

Lig C Grubunda mücadele eden KayseriGaz, deplasmanda oynadığı maçta Lokman Hekim Üniversitesi Anadolu Panterleri'ne 83-81 mağlup oldu. KayseriGaz üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.


Salon: Ankara Taha Akgül Spor Salonu


Hakemler: Burak Pehlivan, Çağlar Özkan, Yasin Ak


Lokman Hekim Üniversitesi Anadolu Panterleri: Anıl Demirkıran 3, Onur Özkapıcı 8, Gökhan Orçun Tunca 6, Hasan Karabulut 6, Buğrahan Oğuz 6, Alperen Demir 23, Hadi Doğan 20, İbrahim Pınarer 11


KayseriGaz: Hüseyin Çevirgen, Mustafa Baran Görkem, Emir Eid 4, Fath Mehmet Bardak 1, Yiğit Karalar 11, Bilgehan Diril 25, Murat Kağan Tor, Ali Yurtseven 11, Akkan Atasoy 5, Gökay Hacıoğlu 6, Bekir Mert Tarla 18,


Periyotlar: 1.Periyot: 19-27 (KayseriGaz lehine) 2.Periyot: 22-25 (KayseriGaz lehine) 3.Periyot: 13-17 (KayseriGaz lehine) 4.Periyot: 29-12 (Lokman Hekim Üniversitesi lehine)


Devre: 41-52 (KayseriGaz lehine)


5 Faul Alan: Ali Yurtseven (KayseriGaz)

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