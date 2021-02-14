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Kayserigaz GSK ilk galibiyetini aldı

Türkiye Erkekler Basketbol 2.

Lig C Grubunda mücadele eden Kayserigaz GSK ligin 10.haftasında ilk galibiyetini aldı. Kadir Has Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibi Geçitspor'u 68-66 mağlup eden Kayserigaz GSK 11 puana ulaştı.


Salon: Kadir Has Spor Salonu


Hakemler: Ömer Sarı, Mustafa Aksoy, Abdullah Sergen Çakıcı


Kayserigaz GSK: Hüseyin Çevirgen 2, Mustafa Baran Görkem 4, Emir Eid, Fatih Mehmet Bardak 7, Yiğit Karalar 18, Murat Kağan Tor 10, Akkan Atasoy 12, Gökay Hacıoğlu 1, Bekir Mert Tarla 8, Anıl Osman Cevahir 6


Geçitspor: Leventcan Koçak 2, Enis Bayrak 10, Oğulcan Koç 3, İsmail Kaya 7, Mustafa Buğra Atasoy 6, Hakan Emiroğlu 5, Kaan Özen 2, Tahir Alkan Özusuğ 7, Emirhan Merdin 7, Yaşar Baha Özkan 8, Enes Tunç 5, Furkan Firar 4


Periyotlar:


1.periyot: 15-22 (Geçitspor lehine)


2.Periyot:12-15 (Geçitspor lehine)


3.Periyot: 13-21 (Geçitspor lehine)


4.Periyot: 28-8 (Kayserigaz lehine)


Devre: 27-37 (Geçitspor lehine)

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