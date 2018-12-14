Kayserigaz ISO 31000 Sertifikasına Sahip İlk Doğalgaz Şirketi Ünvanını Korudu

Kayserigaz, dünyanın en önemli standardizasyon belgelerinden ISO 31000 Risk Yönetim Belgesi'nin gözetim denetimini başarıyla tamamlayarak, Türkiye'de ISO 31000 sertifikasına sahip ilk ve tek doğalgaz şirketi unvanını korumayı başardı.

Kayserigaz, ülke ve şirketlerin “Sürdürülebilir Büyüme” hedeflerine ulaşmasının en önemli unsurlarından birinin riskleri çok daha etkin bir şekilde yönetmekten geçtiği anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda CICERT belgelendirme tarafından Kayserigaz bünyesinde yürütülen Kurumsal Risk Yönetimi çalışmalarının belge gözetim denetimi yapıldı. Denetimde Kayserigaz'ın Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) uygulamalarının model oluşturacak nitelikte olduğu belirtilerek, herhangi bir majör ya da minör bulgu tespiti olmadığı ve takdire şayan bir sistem oluşturulduğu denetçiler tarafından Kayserigaz'a iletildi.

Kayserigaz, ISO 31000 KRY sistemi ile mevcut süreçlerin risk odaklı bir yaklaşım ile değerlendirilmesi ve gelişime açık alanların tespit edilmesi ile risklerin kabul edilebilir seviyelere düşürülmesi için aksiyon planlarını geliştirerek, değer yaratan riskleri alıp yönetme faaliyetlerini süreç ve stratejileriyle entegre bir şekilde yönetiyor.

Kayserigaz, ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi yaklaşımının kurumsal kültürünün bir parçası haline getirildiğini ve sistem performansının sürekli takip edilerek iyileştireceğinin taahhüdünü bir kez daha kamuoyu ile paylaşmış oldu.