Kayserigaz Mapınfo Kullanıcıları Konferansı'na katıldı

Kayserigaz 6 Aralık Perşembe günü Başarsoft tarafından Ankara'da düzenlenen 2018 MapInfo Kullanıcıları Konferansı' na katıldı.

Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımı olan MapIfo programına ait geliştirilen yeni teknolojilerin bahsedildiği konferansta, Harita Genel Müdürlüğü, AFAD, Gelir İdaresi Başkanlığı, İç İşleri Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşların temsilcileri, Mapınfo programı marifetiyle kurmuş oldukları coğrafi bilgi sistemlerini tanıtan sunumlar gerçekleştirdi.

MapInfo programını etkin olarak kullanan Bursagaz ve Kayserigaz, MapInfo Kullanıcı Konferansı'na Proje ve işletme Müdürlüğü'nün proje ekibiyle katıldı. Grup adına Kayserigaz Proje Müdürü Murat AKDAĞ sunumunda tasarım, saha, harita entegrasyon sistemi olan Propay Projesi hakkında bilgi verdi. Akdağ, sunumda dağıtım şirketlerinin gider kalemleri olan Capex/Opex kapsamlarının ve Propay Projesi'nin temel noktası olan Capex'i kapsamasının üzerinde durdu.

Kayserigaz Proje Müdürü Murat Akdağ ‘‘Doğalgaz sektöründe yapılan yeni düzenlemeler sonucunda yatırımlarla ilgili usul ve esaslara göre işlerin yapılması, tarife metodolojisine göre analizlerin uygun olması, tarife hesaplamalarına göre hareket edilmesi ve sonuç olarak belirlenen hesap planlarına göre giderlerin işlenmesi gerekmektedir'' dedi ve bu kapsamda Propay Projesi'nin yatırıma giden tüm kalemlerin talepten muhasebeleştirmeye kadar tüm süreçlerin dijital ortamda tek bir yazılım üzerinden takibi ve raporlanmasını kapsadığını belirtti.