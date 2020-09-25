Kayserigaz, pandemi döneminde abonelik işlemlerini uzaktan yapma kolaylığı sağlıyor

Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba, “7/24 hizmet veren çağrı merkezimiz ve internet sitemiz ile abonelerimize çok daha yakınız; pandemi döneminde evden çıkmadan pek çok işlemi bu kanallarımız vasıtasıyla yapmak mümkün” dedi.

Kayserigaz, abonelerin doğalgaz işlemlerini Kayserigaz merkezlerine gitmeden, çağrı merkezi ve internet sitesi üzerinden yapma kolaylığı sunuyor. Kayserigaz aboneleri; abonelik fesih, fatura oluşturma ve hatalı fatura düzeltme, iletişim bilgilerinin güncellenmesi, kalibrasyon bilgisi, sayaç arıza formu oluşturma, abonelik evrak bilgisi ve gaz kesme açma bilgisi alma, ödeme kanalları hakkında bilgi alma, talep, öneri ve şikayet kaydı oluşturma gibi işlemlerini 444 5 429 numaralı çağrı merkezinden gerçekleştirebiliyor. Aboneler ayrıca www.kayserigaz.com.tr adresinden “Müşteri Online İşlemler” bölümüne girerek işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor. Aboneler, doğalgaz abonelik sorgulama, abonelik başvurusu, abonelik sözleşme feshi ve fatura sorgulama işlemleri için de ‘e-Devlet Kapısı' uygulamasını kullanabiliyor.

GÜÇLÜ ALTYAPI İLE 7/24 HİZMET

Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba, doğalgaz abonelerine pandemi döneminde de kesintisiz hizmet vermeye devam ettiklerini vurgulayarak şunları söyledi: “Abonelerimize kaliteli ve güvenli doğalgaz hizmeti verirken, onların hayatını kolaylaştırmaya öncelik veriyoruz. Bu kapsamda, abonelerimizin müşteri merkezlerimize gelmeden işlemlerini uzaktan gerçekleştirebilmeleri için güçlü bir altyapı oluşturduk. 7/24 hizmet veren çağrı merkezimiz ve internet sitemiz sayesinde abonelerimizin yanındayız. Yapacakları işlemin türüne göre telefonla bize ulaşabilir, www.kayserigaz.com.tr veya e-Devlet Kapısı üzerinden taleplerini online olarak gerçekleştirebilirler. Konutunda ilk defa gaz kullanılacak olan vatandaşlarımızı ise abonelik işlemleri için merkezlerimize bekliyoruz.” Kayserigaz abonelerine iletişim bilgilerini güncellemeleri çağrısında da bulunan Akbaba, şöyle devam etti: “Önemli ve acil durumlarda abonelerimize ulaşabilmemiz büyük önem taşıyor. Bu nedenle tüm abonelerimizden 444 5 429 çağrı merkezimizi arayarak iletişim bilgilerini doğrulamalarını, cep telefonu numaralarını değiştirdiler ise yeni telefon numaralarını bizimle paylaşmalarını rica ediyoruz.”