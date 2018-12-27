Kayserigaz sertifikalı iç tesisat firmaları ile bir araya geldi

Enerji sektöründe gerçekleştirdiği çalışmalarla hizmet kalitesini yükselten Kayserigaz, düzenli olarak yaptığı toplantılarda çalıştığı iç tesisat firmaları ile bir araya geliyor. Yapılan toplantılarda Kayserigaz firmalara sektördeki değişiklikleri ve güncellemeleri aktararak profesyonel hizmet sunmayı sürdürüyor.

2018 yılı çalışmalarının değerlendirildiği toplantı Kayserigaz'ın yeni binasında bulunan Konferans Salonu'nda düzenlendi. Toplantıda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yeni kurul kararları iç tesisat firmaları ile paylaşıldı ve sektörel bazda firma değerlendirmeleri yapıldı.

Abonelere güvenli gaz arzında sürekliliğin sağlanabilmesi için bu toplantıların gerekliliğine dikkat çeken Kayserigaz İç Tesisat Sorumlusu Mehmet Onur Aydın, “Bu toplantıları, iç tesisat firmalarına güncel bilgilerin aktarılması ve iletişimin sürekliliğinin sağlanması bakımından oldukça önemli bulduklarını söyledi. Abonelerin mağdur olmaması ve sertifikalı firmaların yeni standartlara uyumu konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı bu toplantılar ile doğalgaz kullanıcılarına olan hizmetin kalitesini artırmayı ve Kayseri halkının güvenliği için gerekli çalışmaların düzenli bir şekilde yapılmasını hedefliyoruz” dedi.