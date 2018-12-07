Kayserigaz yeni binasında hizmet vermeye başladı

Kayseri halkına her zaman en iyi hizmeti sunmak için yola çıkan Kayserigaz, yeni hizmet binasının temel atma törenini 8 Aralık 2017'de gerçekleştirdi ve 1 sene süren yapım aşamasından sonra aralık ayında müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Bodrum, zemin kat, asma kat ve artı 3 kat şeklinde toplam 6 kat olarak inşa edilen ve 6 bin 500 metrekarelik kullanım alanına sahip olan Kayserigaz binası son teknoloji sistemlerle donatıldı.Uluslararası standartlarda bir veri merkezine sahip yeni binada depreme dayanıklı yükseltilmiş zemin kullanıldı ve tüm ağ altyapısı otomasyon sistemleri ile gözetlenebildiği bir sistem kuruldu.

Yenilikleri takip ederek müşterilerin ihtiyaçlarına göre aksiyon alan ve bunları uygulayarak hizmet anlayışını şekillendiren Kayserigaz, müşterilerine daha etkin ve daha verimli bir şekilde hizmet sunmak adına yeni binasında birçok teknolojik yeniliği uygulamaya aldı. Bu uygulamalar bağımsız müşteri anketleri sonuçları ve çağrı merkezine gelen müşteri talepleri sonucunda belirlendi.

Müşteri memnuniyetini en üst seviyelerde tutacaklarını belirten Kayserigaz yetkilileri, müşteri odaklı hizmet anlayışı ile Kayseri halkına kaliteli, güvenilir ve profesyonel hizmet ulaştırmak için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.