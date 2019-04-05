Kayserigaz'da İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Denetimi Tamamlandı

Kayserigaz 'da ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi'ne geçiş projesi kapsamında CICERT belgelendirme kuruluşu tarafından 1. aşama denetimi gerçekleştirildi.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi çalışmalarına büyük önem veren Kayserigaz, kaynakları etkin şekilde kullanarak daha verimli ve kaliteli hizmet vermeye devam ederken, katkılarına önem verdiği çalışanları ile iyi bir ekip anlayışı içerisinde başarılı projelere imza atıyor.

Bu çerçevede başta çalışanlar olmak üzere, Kayserigaz yerleşkelerine gelen müşteriler, ziyaretçiler ve tedarikçilerin iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 45001 bakış açısıyla değerlendirilerek çalışmalar yapıldı.

Bu doğrultuda risk/fırsat değerlendirme yönetimi, görev ve sorumluluklar, tehlike, acil durum ve olay yönetimi prosedürleri öncelikli olmak üzere tüm sistem uygulamaları gözden geçirildi. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Politikası ISO 45001 standart şartlarında revize edilerek İSG taahhütleri tüm kamuoyu ile paylaşılmak üzere yayınlandı.

Kayserigaz Yönetim Sistemleri Birim Yöneticisi Işıl Akkoç “ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi'ne geçişin 1. aşamasını tamamladık. Bu aşama ile tüm lokasyon ve sahaya özgü koşullarımızın değerlendirilmesi, 2. aşama denetimi hazırlıklarının yeterliliğine yönelik görüşmelerle mevcut durumun gözden geçirilmesi, standardın gerekliliklerinin anlaşıldığının belirlenmesi gibi hususlar değerlendirildi. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'ne geçişin tamamlanmasıyla Kayserigaz bir ilki daha gerçekleştirmeyi hedefliyor” dedi.