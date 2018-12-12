Kayserigaz'dan güvenli doğalgaz kullanım uyarıları

Doğalgaz kullanıcılarının menfezlerini kapatmasının son derece tehlikeli olduğunu belirten Kayserigaz yetkilileri, havalandırma menfezlerinin soğuk geldiği gerekçesi ile kapatılmasının hayati risk taşıdığını belirtti. Zehirlenmelerin, ortamdaki oksijen eksikliği sonucunda doğalgazı yakan cihazların tam yanma sağlayamamasından dolayı baca gazındaki karbonmonoksitin eve dolmasından kaynaklandığını açıklayan yetkililer “Böyle bir durumda menfezin kapalı olması ortama temiz hava girişini engeller. Bu sizin ve ailenizin can güvenliğini tehlikeye sokar” dedi.

Yetkililer ayrıca hane içindeki doğalgaz tesisatlarının bakımının düzenli olarak, sadece sertifikalı firmalara yaptırılması gerektiğini hatırlattı.

İstenmeyen vakaların bir sebebinin de doğalgaz yakıcı cihazlarının bağlandığı bacaların bakımının yapılmaması ve baca malzemelerinin zaman içerisinde deformasyona uğraması olduğunu belirten yetkililer, ev ve işyerlerinde kullanılan doğalgaz cihazlarının her yıl bakımlarının rutin olarak yaptırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca baca sensörünün bulunmaması nedeniyle haneye yayılan gazın farkına varılamaması da istenmeyen olayların bir başka sebebi olarak gösterildi.

Doğalgaz ile ilgili herhangi bir sorun olduğunda Kayserigaz'ın 7/24 hizmet veren Acil 187 hattı ile Kayseri halkına hizmet verdiğini hatırlayan yetkililer, abonelerin doğalgaz kullanımı ile ilgili dikkat edilmesi gereken ilave bilgilere Kayserigaz web sitesinde bulunan “www.kayserigaz.com.tr/dogalgaz-yararli-bilgiler” sayfasından, sertifikalı firmalara ise Kayserigaz'ın web sitesinde bulunan www.kayserigaz.com.tr/ic-tesisat-yetkili-firmalar sayfasından ulaşılabileceklerini ifade etti.